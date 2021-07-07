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Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor - Son Dakika

Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor

07.07.2021 11:24
Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor, System.String[]

Kepez Belediyesi, ilçenin doğu yakasındaki gençleri ve çocukları spor salonuyla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin doğu yakasındaki gençleri ve çocukları spor salonuyla buluşturuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Baraj Mahallesi'nde belediyenin tahsis ettiği arsaya çok amaçlı spor salonu inşa ediyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kepez Belediyesi'nin Baraj Mahallesi'nde tahsis ettiği arsaya çok amaçlı spor salonu inşa ediyor. Kepez Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında, Baraj Mahallesi'nde imar planında spor alanı olan belediyenin mülkiyetindeki parselin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 25 yıl süre ile tahsis edilmesi kararı alınmıştı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de, bu tahsis kararının ardından kısa sürede tesisin yapım ihalesini gerçekleştirdi.

"Spor salonunun inşaatı tamamlanıyor"

Yüklenici firma, salonun yapımını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Yüklenici firma yetkilileri, tesisin karkas inşaatının yüzde 40'lar seviyesine geldiğini ifade etti. Tesisin şantiyesini ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, inşaatla ilgili yüklenici firmanın temsilcilerinden bilgi aldı. Her yıl binlerce çocuk ve genci sporla tanıştırıp, buluşturduklarını belirten Başkan Tütüncü, "Baraj ve bölgedeki mahallelerimizin gençleri ve çocukları, tamamlandığında içinden çıkmak istemeyecekleri, modern, yepyeni bir spor salonuna kavuşuyor" dedi.

"Gençlerin geleceği için spora yatırım"

Tütüncü, Kepez ilçesinde gençlere ve spora yönelik yatırımların hızla devam ettiğinin altını çizerek, "Gençliğe ve spora yapılan yatırım aynı zamanda maddi bir takım yatırımlarla tesisleşmeyi ve bu anlamda teknik ortamların oluşturulmasını da gerekli kılıyor. Daha evvelce verdiğimiz güzel bir müjdenin mahallede nasıl bir güzellik meydana getirdiğini izlemeye geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız sosyal projelerle, tesislerle hem spor alt yapısına destek veriyoruz, hem de gençleri spora yönlendiriyoruz. Sporla, gençlerimizi, sevginin, saygının ikliminde; sporun birleştirici ve kuşatıcı ortamına davet ediyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin iyi bir insan, iyi bir vatandaş iyi bir evlat ve herkese faydalı birey olmalarında sporun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tamamlandığında gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecekleri modern bir ortama kavuşmuş olacaklar. Bu tesislerle gençlerimizi geleceğe daha zinde, enerjik, fikri bakımdan da çok daha güçlü hale getireceğiz" ifadesini kullandı.

"Baraj'a spor salonu"

Spor salonunun içerisinde nizami ölçülerde basketbol (28x15) ile voleybol (9x18) sahası olacak.Zemin spor PVC zemin kaplamadan yapılacak olan salonda iki adet sporcu soyunma odası, 1 adet engelli soyunma odası, hakem ve antrenör soyunma odası ile soyunma odalarında duş, lavabo ile wc bulunacak. Engelli seyirciye yönelik wc ile bay ve bayan seyirciler için wc ve lavabonun yer alacağı salonda tek sıralı 96 adet seyirci koltuğu olacak.İnşaat alanı 900 metrekare olan spor salonunun en yüksek noktası 10 metre 55 santim. - ANTALYA

Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor
Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor
Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baraj Mahallesi'ne spor salonu yapılıyor - Son Dakika Spor


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