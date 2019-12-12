Baraj puanını geçtiler, madalyaları topladılar

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığınca yürütülen Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nde Şehitkamilli yüzücüler, teknik kurullar tarafından belirlenen barajları geçerek 3 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalya topladılar.



Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali Müsabakası, Ankara Keçiören Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 212 kulüpten 638 erkek, 608 kadın sporcunun yarıştığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde 8 bayan, 11 erkek toplam 19 sporcu kulvarlarda yerini aldı.



Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirdikleri kamp çalışmalarının ardından organizasyonda kulaç atan Şehitkamilli kulaçlar, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen A4 barajını 1 kez, A3 barajını 2 kez, A2 barajını 5 kez, A1 barajın 12 kez geçerek kulvarlarda büyük başarıya daha imza attılar.



Sonuçlar gelecek adına çok değerli



Yüzme branşında son yıllarda elde edilen başarılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcuların TYF Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nde elde edilen sonuçların Gaziantep'te yüzme branşının geleceği adına çok değerli olduğuna dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzda yetişen sporcularımız; yüzme, sutopu ve sualtı sporlarında elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla bizleri her zaman gururlandırdılar. Bizleri sevindiren başka bir nokta ise sporcularımızın, takımlarımızın performanslarının her geçen daha iyiye gitmesi. Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali müsabakasında sporcularımızın elde ettikleri dereceler, Gaziantep'te yüzme sporunun geleceği adına çok değerli. Bugün bu barajları geçen sporcularımız, yarın inşallah önlerine Avrupa ve dünya şampiyonlukları hedefleri koyacaklar. Madalyaların sahibi tüm sporcularımızı, yürekten kutluyorum. Teknik ekibi ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP