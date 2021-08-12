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"Baraj puanlarında yapılan değişiklik adaylar için avantaj" - Son Dakika

"Baraj puanlarında yapılan değişiklik adaylar için avantaj"

12.08.2021 12:55

Baraj puanlarında yapılan değişikliğin adaylar için avantaj olduğunu belirten Doğru Tercih Proje Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "Barajların düşürülmesiyle TYT puan türünde yaklaşık 250 bin, sayısal puan türünde yaklaşık 80 bin, eşit ağırlık puan türünde yaklaşık 110 bin ve sözel puan türünde...

Baraj puanlarında yapılan değişikliğin adaylar için avantaj olduğunu belirten Doğru Tercih Proje Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "Barajların düşürülmesiyle TYT puan türünde yaklaşık 250 bin, sayısal puan türünde yaklaşık 80 bin, eşit ağırlık puan türünde yaklaşık 110 bin ve sözel puan türünde ise yaklaşık 80 bin adayın daha tercih yapma hakkı olacak.

Tüm puan türlerinde 500 bin civarında öğrencinin daha hem lisans hem de ön lisans programlarını tercih edebileceklerini belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Doğru Tercih Proje Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "Dün yapılan açıklama ile TYT (Temel Yeterlilik Testi) barajı 150'den 140'a AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) barajı ise 180'den 170 puana düşürüldü. Barajların düşürülmesiyle TYT puan türünde yaklaşık 250 bin, sayısal puan türünde yaklaşık 80 bin, eşit ağırlık puan türünde yaklaşık 110 bin ve sözel puan türünde ise yaklaşık 80 bin adayın daha tercih yapma hakkı olacak" diye konuştu.

"SÜREÇ EYLÜL AYINDAN SONRA BAŞLAYACAK"

Barajların düşürülmesinin tercih sürecine etkileri hakkında da açıklamalarda bulunan Baldan, "Öncelikle halihazırda barajı geçen öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçları yapılacak. Barajı geçememiş öğrenciler yeni baraj kararı doğrultusunda tercih yapabilmek için ek yerleştirme sonuçlarını bekleyecekler. Kısacası yeni barajlarla tercih yapma hakkına sahip olacak olan adaylar için süreç eylül ayından sonra başlayacak" dedi.

TYT'den 150 ve AYT/YDT'den 180 ve üzeri puan alanlar için yeni bir hesaplanmanın yapılmayacağını kaydeden Baldan, "Adaylar, sahip oldukları puan ve başarı sıralarını kullanarak 20 Ağustos'a kadar devam eden tercih sürecinde bu karardan hiç etkilenmeden tercihlerini gönderebileceklerdir. Bu merkezi yerleştirme ile yerleşemeyen öğrenciler yine ek yerleştirme sürecinde tercihlerini gönderebilecekler.  İki yerleştirme dönemi sonunda boşta kalan üniversite kontenjanlarına ise yeni kararla tercih yapma hakkı kazanan öğrenciler başvurabilecekler" açıklamasında bulundu.

Baldan, TYT'den 150, AYT/YDT'den 180 ve üzeri puana sahip olan adayların, açıklanan baraj puanlarından olumsuz etkilenmemeleri için merkezi ve ek yerleştirme süreçlerinin belirlenen takvime uygun olarak sürdürüleceğini kaydetti.

"BARAJDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR"

Üniversite adaylarının, baraj puanı türündeki değişimleri doğru bir danışmanlıkla fırsata dönüştürebileceklerini kaydeden İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise adaylara şu önerilerde bulundu:

"Üniversitemizin sosyal sorumluk projesi olarak 11 yıldır yürüttüğümüz Doğru Tercih proje ekibimiz tüm tercih dönemi ve ek yerleştirme süresince rehber öğretmen kadrosuyla adaylarımızın yanında olacaktır. Gençlerin, kariyer ve tercih danışmanlarıyla fikir alışverişi yaparak süreci pozitif olarak değerlendirmeleri ve ideallerine odaklanmalarını öneririm. Baraj nedeniyle geçtiğimiz günlerde tercih yapma imkanı olmayan ve yaşanan değişiklikle birlikte ek yerleştirmede tercih hakkı kazanan adaylarımıza şimdiden ilgi duydukları bölümler için araştırmaya başlamalarını tavsiye ederim. Elbette her zaman üniversiteleri ziyaret edebilirler. Bilindiği üzere tercih günleri de üniversiteleri tanımak için en verimli zamanlardır. ÖSYM tarafından planlanan takvime göre, daha ileri bir tarihte tercih yapma süreci başlayacak olsa da şu an gerçekleştirilen tercih günlerinde de üniversite ziyaretleri yapmaları ve akademisyenlerle bölüm ve programlar hakkında görüşme gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır. Kuşkusuz üniversitelerin tanıdığı burs olanaklarını ve burslu kabul programları için bilgi edinmeleri tercih sürecinde karar vermelerinde etkili olacaktır. Düşürülen barajlarla birlikte adayların önlerindeki zaman dilimini araştırma için kullanmalarını öneriyorum. Bu araştırma ve analiz özellikle doğru tercih yapmalarında önemli bir rol oynayacaktır."


Baraj puanlarında yapılan değişiklik adaylar için avantaj
Baraj puanlarında yapılan değişiklik adaylar için avantaj

İstanbul, Baraj, AYT, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Baraj puanlarında yapılan değişiklik adaylar için avantaj' - Son Dakika


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