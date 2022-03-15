Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

15.03.2022 16:10
Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, baraj şantiyesinde çalışırken üzerine su motoru düşmesiyle yaralanan işçi Edip Polat (38), hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'da, baraj şantiyesinde çalışırken üzerine su motoru düşmesiyle yaralanan işçi Edip Polat (38), hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15'inci kilometresindeki Koçali Barajı şantiyesinde meydana geldi. İşçi Edip Polat'ın üzerine, çalıştığı sırada su motoru düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Edip Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı
Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı
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Edip Polat, Baraj, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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