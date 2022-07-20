Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı

20.07.2022 09:37
Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyünün 52 hanesinin taşınacağı konutların yapımında sona gelindi.

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyünün 52 hanesinin taşınacağı konutların yapımında sona gelindi. Lüks siteyi andıran köyde, yapılan konutlar lüks villaları anımsatıyor.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj sularından kısmen etkileniyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona gelindi. Lüks villaları andıran köy evleri havadan görüntüledi. Geniş kullanım alanları ve baraj manzaralı evler, sahiplerini beklerken, çevre düzenlemesinin ardından konutlar hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

(Adem Güngör - İHA)

YORUMLAR
500
Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor Son Dakika | MUDURNU'DAKİ 'ŞATO' VİLLALARI YAPAN ŞİRKETE MÜHLET KARARI UZATILDI Son Dakika | MUDURNU'DAKİ 'ŞATO' VİLLALARI YAPAN ŞİRKETE MÜHLET KARARI UZATILDI
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
07:56 Anne, uyuyan bebeğini bagaja koydu, aracın kapısı açılınca 1 yaşındaki bebek feci şekilde hayatını kaybetti
07:45 Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz aylarda evlendiğini açıkladı
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 09:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement