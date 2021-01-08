Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı - Son Dakika

Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı

08.01.2021 07:36

Artvin'de Deriner Barajı'nın suyu, yağışların azalması nedeniyle çekildi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara herkesi şaşırtırken, konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Tüfekçioğlu yağış gelmezse kuraklık ile karşılaşacağımızı aktardı.

Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle çekildi.

SULAR ÇEKİLİNCE KÖY ORTAYA ÇIKTI

Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri, gün yüzüne çıktı. Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören köylüler, duygusal anlar yaşayıp, anılarını hatırladı. Karayolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan, su içindeki eski köye merakla baktı.

"ÜLKEMİZ GENELİNDE CİDDİ BİR KURAKLIK VAR"

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelip, incelemelerde bulundu. Tüfekçioğlu, kuraklığa değinerek, "Gerçekten sonbahar mevsiminde ciddi bir kuraklık söz konusu; yağış değerlerine baktığımız zaman kasım ayında ortalama yağıştan yaklaşık yüzde 45 daha az bir yağış söz konusu. Aralık ayında ise normal yağışlara göre yüzde 70 bir azalma söz konusu. Bunu da tabii ki baraj seviyelerine baktığımız zaman görebiliyoruz, ama sadece Artvin'de değil, ülkemizin tümünde ciddi bir kuraklık var. Her akşam haberlerde duyuyoruz İstanbul'da da baraj doluluk oranları çok ciddi anlamda azalmış durumda" dedi.

Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı

"CİDDİ ANLAMDA SIKINTI OLUŞTURUYOR"

Tüfekçioğlu, "Ülkemizde son 3 aydaki aldığı yağış miktarına baktığımız zaman bu yağış ortalama yağıştan yaklaşık yüzde 50 civarında daha az. Kuraklık, ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Çünkü bizim ülkemizde baktığımız zaman çoğu bölgede bitkiler, kışın toprakta depolanan suyu kullanıyor. Kışın yeterince yağış olmadığı zaman da bu hem bitkiler hem de ürünlerimiz açısından ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 60' YAKIN BİR AZALMA VAR

Kuraklığa karşı alınması gereken önlemleri sıralayan ve özellikle su tasarrufu noktasında vatandaşlara görevler düştüğünü kaydeden Tüfekçioğlu, " İç Anadolu'da kuraklık daha da hat safhada. Orada yağışlarda yüzde 60'a yakın azalma var. Eğer kışın ve ilkbaharda yeterli yağış gelmezse ülkemiz çok ciddi bir kulaklık sorunu ile karşı karşıya. Tabii bunun için neler yapmamız gerekiyor; vatandaş, millet ve ülke olarak yapmamız gereken işler var" şeklinde konuştu.

Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı

"SUYU İDARELİ KULLANMALIYIZ"

Damla sulama yöntemini tercih etmemiz gerektiğini söyleyen Tüfekçioğlu, "Salma sulama ile çok ciddi anlamda su israfı oluyor. Bunun için bir an önce damla sulamayı yaygınlaştırmamız ve teşvik etmemiz gerekiyor. Evlerde de su tasarrufu yapmalıyız. Bunlar önemli; yani alabileceğimiz bütün önlemleri almamız gerekiyor. Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Bu nedenle suyu çok iyi ve idareli olarak kullanmamız, vatandaş olarak önemli görevlerimizden bir tanesi olarak düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK HÜZÜNLENDİM"

Baraj kıyısından eski yerleşim yerlerini seyreden Gülinar Durur ise, "Çok hüzünlendim eskiden Artvin'e Yusufeli'ne gelip geçerken burada oturur hep çayımızı ve yemeğimizi yer içerdik, o günleri hatırladım yeniden" ifadelerinde bulundu.

Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı

24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğunda Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı, Yusufeli, Artvin, Baraj, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!         
00:54
Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi         
00:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni sayfa' çağrısının ardından AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çalışmayı sürdürmeye hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni sayfa' çağrısının ardından AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çalışmayı sürdürmeye hazırız         
23:47
Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda         
23:08
Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı         
21:47
WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor         
21:19
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
19:57
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 01:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei