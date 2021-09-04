Üye Girişi
Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı - Son Dakika

Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı

04.09.2021 11:33

Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı Sarıkamış'ta bulunan Karakurt Barajı'nın suları altında kalan 9. Yüzyılda Baltık Mimarı tarzında yapılan ve 'Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen 2 kilise ile tarihi Kuyumcular Çarşı baraj suları çekilince ortaya çıktı.

Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı

KARS - Sarıkamış'ta bulunan Karakurt Barajı'nın suları altında kalan 9. Yüzyılda Baltık Mimarı tarzında yapılan ve 'Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen 2 kilise ile tarihi Kuyumcular Çarşı baraj suları çekilince ortaya çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aras Nehri üzerinde kurulan 142 metre yüksekliğinde, 600 milyon metreküp depolama ve 450 milyon metreküp aktif hacme sahip olan Türkiye'de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde dizayn edilen ilk baraj olan Karakurt HES Barajı da kuraklıktan nasibini aldı.

Karakurt Barajı'nın sularının çekilmesiyle birlikte harabeye dönmüş köy ile köyde bulunan aralarında 2 kilise, okul, geçmişte Kuyumcular Çarşısı olduğu ileri sürülen tarihi tescilli yapılar ile birlikte köy camisinin bulunduğu toplam 20 tarihi mekan gün yüzüne çıkarken, suyun yıktığı tarihi yapılar görenlerin yüreklerini sızlattı.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köyde tarihi binalar da keşif çalışmaları yapılırken, tarihi binaların içler acısı durumları ise kameralar yansıdı.

"20 taşınmaz sular altında kaldı"

Korum altında olması gereken tarihi yapıların sular altında bırakılarak edata yıkıldığına dikkat çeken köylülerden Burhan Bozkurt, "Kültürel varlıklarımız olan tarihi yerlerimizi sular altına alındı. En az 20 tane taşınmaz var. Hepsi tarihtir. 2 tane kilisemiz var. Bir sürü tarihi yapı evlerimiz vardı. Hepsi sular altında tahrip oldu, yok oldu. Kilisler var onlar yok olmuş, okul vardı onlar yıkılmış. Yani su her yeri yok etmiş. Burada barajın olmaması gerekirdi. Bu tarihi göz göre göre yok ettiler. Bu tarihi binaların bir taşını kimse alamaz da, yapamaz da, her tarafı su perişan vazıyette bıraktı" dedi.

Kuraklıktan dolayın baraj sularının çekilmesiyle birlikte adeta savaş alanı dönmüş bir vaziyette ortaya çıkan eski Karakurt köyünde, gün yüzene çıkan tarihi mekanların ne olacağı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden baraj sularının yükseleceğini ifade eden köylüler, yetkililerden tarihi mekanlar için önlem alınmasını istedi.

Karakurt HES Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan 2 kilise ve 20'ye yakın tarihi mekan arasında 1949 yılında karakol olarak kullanılan bina da bulunuyor. Binanın üzerinde, "T.C. Karakurt Karakolu 1949" yazıyor.

KRS-

Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı
Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı
Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı
Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı

Aras Nehri, Baraj, Kars, HES, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu 13:07 Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu 12:41 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu 12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 11:56 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim 11:36 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 11:10 Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı 10:51 Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı

Son Dakika Haberleri
13:04 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.
12:42 Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay bir koyda başından vurulmuş halde bulundu
12:40 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu
12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.
12:14 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
11:58 Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı
11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
11:36 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim
11:31 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.         
13:05
Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı         
12:23
Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı         
12:20
3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak         
12:14
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti         
11:15
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor         
11:05
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi         
08:58
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 13:14:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baraj suları çekildi 'tarih' ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement