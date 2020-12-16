Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı

16.12.2020 11:48

- Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı Kırklareli'ne şebeke suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı.

- Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı

KIRKLARELİ - Kırklareli'ne şebeke suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı.

Balkan köylerine ulaşımı sağlayan ve köylülerin değirmene gitmek için kullandığı tarihi Çağlayan Köprüsü 1996 tarihinde DSİ tarafından Kırklareli Barajının yapılmasıyla sular altında kaldı. Son 2 yılda yaşanan kuraklık sebebiyle su yüzüne çıkan tarihi Çağlayan Köprüsü köylülerin yolunu kısaltmaya başladı.

Eski tarihlerde bir değirmen de olarak bilinen 90 yılların Çağlayanı günü yüzüne çıkması ile birlikte büyük ilgi odağı oldu. Ortaya çıkan Çağlayan Köprüsünü görmeye gelen vatandaşlar, geçmişte bu köprü sayesinde Kırklareli'ne ulaşım sağladıklarını söyledi.

Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı
Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı
Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı
Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı
Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı

Kırklareli, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baraj suları çekildi tarihi Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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