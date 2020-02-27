Baraj suları çekilince eski köyler ortaya çıktı - Son Dakika

Kars'ta baraj suları altında kaldıktan sonra sadece minareleri görünen ve suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan eski köyler, eski sakinlerinin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su" projesi kapsamında 2 yıl önce yapılan Kars Barajı'nın suları tahliye edildi.

Büyük kısmı boşalan barajın altındaki eski Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden gün yüzüne çıkınca, ilginç görüntüler oluştu. Eski evlerinin yeniden göründüğünü duyan vatandaşlar, bölgeyi ziyaret ederek ömürlerini geçirdikleri köylerini yeniden görme şansı buldu.

Fotoğrafçılar ilgi gösteriyor

Doğaseverler ile fotoğrafçılar da son günlerde bölgeye ilgi göstererek eski köylerin cami, minare ve evlerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Erzurum'dan bölgeyi ziyarete gelen doğa fotoğrafçısı Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta öğrenim gördüğü yıllarda sular altında kalan köyleri görüntülediğini, sular çekilince tekrar köye geldiğini söyledi.

Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köyü fotoğraflamanın, çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Buraya yazın geldiğimde köy tamamen sular altındaydı ve şaşkınlıkla izlemiştim. Şu an görüyorum ki yazın geldiğim sular yok, çekilmiş durumda. O zaman çok güzel manzaralar vardı. Benim için ilginç bir deneyim oldu." dedi.

Yılmaz, yaz ayında suyla dolu alanda rahatlıkla gezebildiğini belirterek bölgeyi drone ile havadan da görüntülediğini anlattı.

"Adeta fotoğraf platosu"

Çok güzel manzara fotoğrafları çekme fırsatı bulduğunu dile getiren Yılmaz, "Burada adeta doğal bir fotoğraf platosu oluşmuş durumda. Fotoğraf çekmek isteyenler, fotoğraf merakı olanlara buraları kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem yazın olsun hem kış olsun sular altında kalması ayrı bir güzellik katıyor. O durumu gördükten sonra suların çekilmesi de ayrı bir güzel oluşturmuş." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yakup Ekinci de köyü hem sular altındayken hem de sular çekildikten sonra görmenin çok farklı bir duygu olduğunu aktardı.

Köyünü en son sular altında gördüğünü kaydeden Ekinci, "Minarenin uç kısmı görünüyordu. Şimdi sular çekilmiş ve güzel bir manzara ortaya çıkmış. Her taraf buzlar içinde, biz de bunun için tekrar köylerimizi görmeye geldik. Çok güzel bir görüntü var; yerli ve yabancı turistlerimiz için güzel bir mekan. Gelip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.