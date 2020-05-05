Baraj suları yükseldi, eski köy su altında kaldı - Son Dakika

Kocasinan ilçesinde bulunan Kuşçu köyü, 2003 yılında yapımına başlanan Yamula Barajı'nın suları altında kaldı. Yaz aylarının sonuna doğru suların çekilmesiyle beraber su altında kalan köyün kalıntıları gün yüzüne çıkarken, yağış alan ilçede baraj suları yükselince eski köy yeniden suların altında kaldı. Öte yandan, havadan görüntülenen ve sular altında kalan Eski Kuşçu köyü yolu da kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesine bağlı eski Kuşçu köyünün bazı yerleri, baraj sularının yükselmesi ile beraber suların altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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