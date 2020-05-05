Baraj suları yükseldi, eski köy su altında kaldı - Son Dakika

Öte yandan, havadan görüntülenen ve sular altında kalan Eski Kuşçu Köyü yolu da kartpostallık görüntü oluşturdu.

KAYSERİ - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesine bağlı eski Kuşçu Köyünün bazı yerleri, baraj sularının yükselmesi ile beraber suların altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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