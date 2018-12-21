Son Dakika Haberleri: Baraj Suları Yükselince Karabataklar Yuvalarını Taşıdı

Baraj Suları Yükselince Karabataklar Yuvalarını Taşıdı

5 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj sularının yükselmesi üzerine karabatakların yuvalarını taşıdığı ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj sularının yükselmesi üzerine karabatakların yuvalarını taşıdığı ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Çamlıca Barajı gölünde suların yükselmesi ile çay kenarındaki ağaçlık alan sular altında kaldı. Ağaçların bir bölümü ise su yüzeyinde kaldı. Kelkit Çayı kenarında yaşayan kuşlar, yuvalarını bu ağaçlara taşımak zorunda kaldı. Çok sayıda karabatak kuşu yuvasını su yüzeyinde kalan ağaçlara taşıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Baraj gölü içerisindeki ağaç dallarında yer alan yuvalar havadan da görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

Kelkit, Suşehri, Sivas, Güncel
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