Baraj Suları Yükselince Karabataklar Yuvalarını Taşıdı
5 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj sularının yükselmesi üzerine karabatakların yuvalarını taşıdığı ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde baraj sularının yükselmesi üzerine karabatakların yuvalarını taşıdığı ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit
Çayı üzerinde bulunan Çamlıca
Barajı gölünde suların yükselmesi ile çay kenarındaki ağaçlık alan sular altında kaldı. Ağaçların bir bölümü ise su yüzeyinde kaldı. Kelkit Çayı kenarında yaşayan kuşlar, yuvalarını bu ağaçlara taşımak zorunda kaldı. Çok sayıda karabatak kuşu yuvasını su yüzeyinde kalan ağaçlara taşıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Baraj gölü içerisindeki ağaç dallarında yer alan yuvalar havadan da görüntülendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: İHA
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