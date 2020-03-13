Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinin Derbent Mahallesi, 1967 yılında istimlak edilerek, baraj alanı ilan edildi ve yerleşim başka bölgeye taşındı. Sulama amacıyla baraj yapılan bölge içinde kalan eski yapılar ise su altında kaldı. Kuraklık nedeniyle suyun çekilmesiyle yıkılan eski yapılar ve ayakta kalan cami minaresi, gün yüzüne çıktı.

Buldan ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Derbent Mahallesi'nin bulunduğu bölge 1967 yılında baraj yapılacağı için istimlak edildi. O dönem yaklaşık 1000 nüfusa sahip, 250 hane olan içinde jandarma karakolu, sağlık ocağı ve caminin de bulunduğu Derbent Mahallesi, Buldan- Sarıgöl Karayolu kenarına taşındı. Mahallenin taşınmasının ardından barajda da su tutulmaya başlanınca, eski mahallenin olduğu alan sular altında kaldı. Zamanla kuraklık nedeniyle baraj göletinde su azalmaya başlayınca, eski yapılarda ortaya çıktı. Suyun tamamen çekilmesiyle ayakta kalan cami minaresi ve yıkık evlerin kalıntıları 53 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Daha önce balıkçılıkta yapılan barajın bulunduğu bölgede minare yanındaki terk edilen bir kayıkta dikkat çekti.

Gün yüzüne çıkan minarenin inşaatında çalışanlardan biri olan 79 yaşındaki Duran Büyükgürsoy, suların çekilmesiyle inşaatında çalıştığını minarenin ortaya çıktığını belirterek, "Ben gençken burası baraj ilan edildi. Evlerimizi yeni yere taşıdık. Daha sonra eski evlerimiz baraj suyu altında kaldı. Kuraklık nedeniyle sular yaklaşık 300 metre geriye kadar çekildi. Eskiden su seviyesi minarenin şerefesi hizasına kadar çıkıyordu. Kuraklık olunca sular çekildi. İnşaatında çalıştığım minare ortaya çıktı" dedi.

Çocukluğunun sular altında kalan mahallede geçtiğini ifade eden 64 yaşındaki Mustafa Akten ise, "Kuraklık nedeniyle sular yükselmiyor. Aksine geriye çekiliyor. Buradan taşınanların bazıları yeni mahalleye bazıları da başka yerlere gitti. Eskiden 1000'e yakın nüfus vardı. Jandarma karakolu, sağlık ocağı, tarım kredi kooperatifi vardı. Burası merkez bir köydü, ilçenin en büyük ikinci köyüydü. Ayakta kalan minarede suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı" diye konuştu.