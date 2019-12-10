Son Dakika Haberleri: Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı
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Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Hamamla Höyüğü'nde arkeoloji çalışması başlatıldı.

Baraj suyu çekilince ortaya çıkan höyükte arkeolojik çalışma başlatıldı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Hamamla Höyüğü'nde arkeoloji çalışması başlatıldı.

İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajında bir süre önce suların çekilmesiyle Hamam Höyüğü ortaya çıktı. Höyüğün gün yüzüne çıkmasının ardından bölgede arkeoloji çalışması başlatıldı. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığındaki 25 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda, bir süre sonra yeniden sular altında kalacak olan höyükle ilgili elde edilen bilgi ve bulgular ile dokümantasyon oluşturularak bölge arkeolojisine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda höyüğün milattan önce 1 ve 2'nci yüzyıla ait olduğunun tahmin edildiğini anlatan Prof. Dr. Atilla Engin, şöyle konuştu:

"Bölgede rastladığımız kalıntılar üzerinde yaptığımız incelemede, höyüğün bazalttan oluşan duvar kalıntılarının kısmen korunmuş olduğunu gördük. Höyüğün yükseltisi büyük ölçüde suyla eriyerek yok olmuş. Ancak önemli buluntu ve kalıntılar gün yüzüne çıkmış. Özellikle bölge tarihi açısından önemli olabilecek, en erken yerleşim evresini temsil eden 'Akeramik Neolitik Çağ'dan Ortaçağ'a' kadar bir yerleşim sürekliliğini gösteren kalıntılar mevcut. Bu çalışmalarda amacımız, mümkün olduğu kadar fazla bilgi ve bulguları elde etmek, höyükle ilgili dokümantasyon hazırlamak ve bölge arkeolojisine katkı sunmaktır. Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müzesi adına bu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştiriyoruz. Ama buralar yaklaşık bir ay içerisinde, bu sefer belki de sonsuza kadar sular altında kalacak."


Tahtaköprü Mevkii, Arkeoloji, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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