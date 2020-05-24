Baraj suyuna düşen işçiyi arama çalışmalarına verildi - Son Dakika

Baraj suyuna düşen işçiyi arama çalışmalarına verildi
Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçinin arama çalışmalarına ara verildi.
Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın gövde inşaatı çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçinin arama çalışmalarına ara verildi.
Sabah saatlerinde iş makinesiyle suya düşen operatör Ömer Demir'in arama çalışması olumsuz koşulları, karanlık çökmesi ve suyun bulanık olması nedeniyle yarına bırakıldı. Yapılan aramalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş AFAD Müdürü Veysi As, Alparslan-2 Barajı'nda iş makinesiyle birlikte operatörün kaybolmasının söz konusu olmasıyla ekiplerin sabah saatlerinde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Bitlis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç talep ettiklerini ifade eden As, "Dört dalgıç arkadaşımızla sabah saatlerinden itibaren bu saate kadar çalıştık. İş makinesinin yeri tespit edildi ancak şahsa henüz ulaşılamadı. Su bulanık, aşırı yağış nedeniyle ve arkadaşlarımızın da oksijen tüpünün tükenmesi sonucu bu akşam arama çalışmasını sonlandırdık. Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar aynı ekip çalışmaya başlayacak. Şahsı buluncaya kadar aramalarımız devam edecek. Yaklaşık 9 saatlik arama çalışması yapıldı" dedi.
Öte yandan durumu haber alan işçi Ömer Demir'in Diyarbakır'daki ailesi de olay yerine geldi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 06:51 Kaynak: İHA
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