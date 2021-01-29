Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı

29.01.2021 09:47

Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları soğuk havaya rağmen tekrar başladı.

Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları soğuk havaya rağmen tekrar başladı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'i arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Üç gün önce sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu'na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

İki günden u yana süren çalışmalar bu sabah 9.30'da çalışmalar tekrar başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yapıyor. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı kullanılıyor.

Dün araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedine ulaşılırken çalışmalar üçüncü gününde de devam edilecek. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden kadının cesedine ulaşılırken, yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı
Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı
Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı
Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı

Çanakkale, Hisarcık, Ayvacık, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baraj suyuna kapılan Mürsel Mercalıoğlu için 3. günde arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika


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