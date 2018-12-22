Baraja Akan Derenin Önüne Kaçak Set Çekmişler
4 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yakın bir bölgedeki dere önüne kaçak set çekildiği belirlendi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yakın bir bölgedeki dere önüne kaçak set çekildiği belirlendi.
İlçede son günlerde etkili olan yağışa rağmen Mumcular Barajı'nda su seviyesinin artmaması üzerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, baraja yakın mesafedeki derenin önüne beton set çekildiğini tespit etti.
Setin ne amaçla yapıldığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Beton setin Bodrum Kaymakamlığı onayıyla gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:54 Kaynak: AA
Tamamlandığında Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Olacak Olan Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 50 Metreye Ulaştı
Suyu Azalan Barajı İnceleyen Ekipler Kaçak Su Bendini Ortaya Çıkardı
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi