Su altı arama ve kurtarma ekibi, Ahmet El İsa'nın cansız bedenine kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte ulaşarak, karaya çıkarttı. İsa'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, ardından gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de gönderildi.

Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey iskelesinde Suriyeli Ahmet El İsa (20) barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kimliği henüz öğrenilmeyen kardeşini kurtarmak için suya atladı.

Kaynak: DHA

Karakaya Barajı, Malatya, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kardeşi için bir an bile düşünmeden suya atladı! Kurtarmayı başardı ama kendisi can verdi - Son Dakika

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