Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Babasultan Barajı'na düşen otomobilden yaralı kurtarılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Babasultan Barajı'na düşen otomobilden yaralı kurtarılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri ise ikindide toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İnegöl- Kestel yolunda meydana geldi. Kestel ilçesinin kırsal Kozluören Mahallesi'ndeki akraba ziyaretinin ardından İnegöl'e dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontrolden çıkarak Babasultan Barajı'na yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye altına alındı. Yaralılar, bu sabah taburcu edildi.

Kazada yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün İnegöl Emirsultan Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bursa Alaşar Mezarlığında toprağa verilecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]