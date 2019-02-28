Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Babasultan Barajı'na düşen otomobilden yaralı kurtarılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Babasultan Barajı'na düşen otomobilden yaralı kurtarılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri ise ikindide toprağa verilecek.



Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İnegöl- Kestel yolunda meydana geldi. Kestel ilçesinin kırsal Kozluören Mahallesi'ndeki akraba ziyaretinin ardından İnegöl'e dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontrolden çıkarak Babasultan Barajı'na yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye altına alındı. Yaralılar, bu sabah taburcu edildi.



Kazada yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün İnegöl Emirsultan Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bursa Alaşar Mezarlığında toprağa verilecek.



- Bursa

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