Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (2)
1 saat önce
BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİBabasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi.
BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ Babasultan Barajı
'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır
'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl
Emirsultan Camisi'ne getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa
merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır
, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazeler taşınırken tabutlara omuz verdi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:57 Kaynak: DHA
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