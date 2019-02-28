Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (2)

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (2)

1 saat önce

BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİBabasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi.

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (2), System.String[]
BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ

Babasultan Barajı'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl Emirsultan Camisi'ne getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazeler taşınırken tabutlara omuz verdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

Babasultan Barajı, Burak Çakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:54:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]