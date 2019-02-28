Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3)

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3)

1 saat önce

OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDIBabasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.

Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3), System.String[]
OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi

Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık Hindistan'dan Pakistan'a Gözdağı: Terör Hedeflerini Yok Etmeye Hazırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 00:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]