Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3)
1 saat önce
OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDIBabasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı.
OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI Babasultan Barajı
'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır
'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma
olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:45 Kaynak: DHA
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