Baraja düşen traktörün sürücüsü öldü

İstanbul'da Ömerli Barajı kenarındaki ormanlık alanda çalışma yaparken baraja düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da Ömerli Barajı kenarındaki ormanlık alanda çalışma yaparken baraja düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, baraj gölü etrafındaki ormanlık alanda çalışma yapan Barş Er idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak baraj gölüne düştü.

Traktör ve sürücüsü suda kaybolurken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Er'in cansız bedenine ulaşıldı.

Er'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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