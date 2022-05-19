Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

19.05.2022 16:25
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraja düşerek mahsur kalan karaca, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyü Karadere Barajına karaca düştüğü ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Karadere Barajına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koordinasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Barajdan kurtarılan karaca, sağlık kontrolünden geçirilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı. - KASTAMONU

Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı
Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baraja düşerek mahsur kalan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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