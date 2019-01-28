Baraja Düşmekten Son Anda Kurtuldu
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen otomobil, baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde uçurumdan düşen otomobil, baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Feke
Karayolu Kozan Belediyesi
İskele Kafe Tesisleri civarında meydana gelen kazada, Şahin Güleç (23) iddiaya göre 06 DD 2660 plakalı otomobili park etmek isterken, barajın hemen yanında bulunan uçurumdan vitesi geri vitese taktığını zannederek gaza basınca uçuruma düştü. Şans eseri otomobil, barajın soğuk sularına sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı. Olay yerine gelen Cankur ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak, hastaneye kaldırdı.
Güleç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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