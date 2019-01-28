Son Dakika Haberleri: Baraja Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Baraja Düşmekten Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Baraja düşmekten son anda kurtuldu Adana'da uçurumdan düşen otomobil baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen otomobil, baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı.

Baraja düşmekten son anda kurtuldu
Adana'da uçurumdan düşen otomobil baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen otomobil, baraja sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Feke Karayolu Kozan Belediyesi İskele Kafe Tesisleri civarında meydana gelen kazada, Şahin Güleç iddiaya göre 06 DD 2660 plakalı otomobili park etmek isterken, barajın hemen yanında bulunan uçurumdan vitesi geri vitese taktığını zannederek gaza basınca uçuruma düştü. Şans eseri otomobil, barajın soğuk sularına sayılı adımlar kala kayalıklarda kaldı. Olay yerine gelen Cankur ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak, hastaneye kaldırdı.
Güleç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

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