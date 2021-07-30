Baraja giren 3 kişi kayboldu - Son Dakika

Baraja giren 3 kişi kayboldu

KAYSERİ - Kayseri'de serinlemek için için Sarımsaklı Barajı'na giren 3 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden 3. kişi de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, ve TürkuazTürkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.