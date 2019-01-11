Baraja Serinlemek İçin Ayaklarını Soktu, Bir Daha Yürüyemedi

Baraja serinlemek için ayaklarını soktu, bir daha yürüyemedi Çaresiz kadın kendine uzanacak bir yardım eli bekliyorMALATYA - Malatya'da serinlemek için ayağını baraja sokan Neslihan Yıldız, baraja atılan cam şişe kırıklarının ayağını kesmesinden dolayı bir daha yürüyemedi.

Baraja serinlemek için ayaklarını soktu, bir daha yürüyemedi

Çaresiz kadın kendine uzanacak bir yardım eli bekliyor



MALATYA - Malatya'da serinlemek için ayağını baraja sokan Neslihan Yıldız, baraja atılan cam şişe kırıklarının ayağını kesmesinden dolayı bir daha yürüyemedi. Hiçbir işte çalışamayan çaresiz kadın şimdi kendine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

39 yaşındaki Neslihan Yıldız 3,5 yıl önce serinlemek için ayaklarını baraja soktu. Baraja atılan cam şişe kırıklarının ayağını kesmesinden dolayı bir daha yürüyemeyen talihsiz kadının o günden sonra hayatı karardı. Aradan 3,5 yıl geçti ama talihsiz kadının çilesi bitmedi. İyileşeceğini düşünürken durumu daha da kötüye gitti. Ayağının tedavisi için mücadele veren Yıldız, bir de akciğer rahatsızlığına yakalandı. Geçirdiği kazanın ardından hiçbir işte çalışamayan çaresiz kadın, şimdi Tandoğan Mahallesi'ndeki derme çatma evinde oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Sadece Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 250 TL'lik maddi yardım alan talihsiz kadın, bu parayı da kiraya veriyor. Belediyeden aldığı 60 TL'lik gıda yardımıyla hayata tutunmaya çalan Neslihan Yıldız'a komşuları destek çıkıyor. Çaresizlik içerisinde olduğunu aktaran kadın, yetkililerin sesini duymasını ve kendisine destek çıkılmasını bekliyor.

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