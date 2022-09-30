Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika
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Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

30.09.2022 13:24

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Çorlu'da, balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'na balık avlamaya gitti. Oltayla avlanan Bayırlı, 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre boyunda yayın balığı yakaladı. Balığı güçlükle teknesine alan Bayırlı, balıkçı tezgahında sergiledikten sonra sattı. Bayırlı, "Daha önce de büyük balık yakalamıştım. Bu sezonun ilk büyük balığı bu aldı. Oltaya takıldığında zorlu bir mücadele verdik ve sonunda başarıya ulaştık. Balığı görenler büyük ilgi gösterip, fotoğraf çektiriyorlar. Balık şu anda satıldı, kilosu 100 ile 120 lira arasında değişiyor" diye konuştu.Tezgah önünde sergilenen yayın balığını gören Sevinç Türk, "İlk defa böyle bir balık gördüm. Benden yüksek, çok güzel" dedi.


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Tekirdağ'da oltayla 70 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu Tekirdağ'da oltayla 70 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika
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