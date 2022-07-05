Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, baraj göletinde balık avlamak isteyen Adem Bozdağ (38), bir anda dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri su içinden Bozdağ'ın cansız bedenini çıkardı. Bozdağ'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Barajda balık avlarken suya düşüp boğuldu - Son Dakika

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