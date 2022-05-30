Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu - Son Dakika
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Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

30.05.2022 09:40
Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı'na balık tutmaya giden iki kardeşten biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı'na balık tutmaya giden iki kardeşten biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, dün 15 yaşındaki Berat Tandır ve 12 yaşındaki kardeşi Arda Tandır, Karaçay Barajı'na balık tutmaya gitti. Boğulma tehlikesi geçiren Arda Tandır vatandaşların fark etmesi üzerine sudan çıkarılıp sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken kardeşi Berat Tandır ise su içerisinde yapılan aramada bulunamadı.

Berat Tandır'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Hastaneye kaldırılan Arda Tandır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

YORUMLAR
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Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik Arda'nın baraj gölünde cesedi bulundu, kardeşinin durumu kritik Hatay'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu Hatay'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Kaynak: İHA

Samandağ, Karaçay, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu - Son Dakika
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