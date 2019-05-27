Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
3 saat önce
Kırklareli'de serinlemek için Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde baraj gölüne giren Deniz Ulutaş (23) cesedine ulaşıldı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
'de serinlemek için Demircihalil köyü Çağlayan
mevkisinde baraj gölüne giren Deniz Ulutaş (23) cesedine ulaşıldı.
Alınan Bilgiye göre ;Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde serinlemek için baraj gölüne giren Deniz Ulutaş, suda kaybolmasının ardından yakınları durumu polise bildirdi. Bunu üzerine AFAD
ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi
morguna konuldu. - KIRKLARELİ
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