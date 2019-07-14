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Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi

14 saat önce

Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlenmek için girdikleri Dilim Barajı'nda hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlenmek için girdikleri Dilim Barajı'nda hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli barajına serinlenmek için giren Olcay Ulalı, Orçun Ulalı kardeşleri ile kuzenleri Mesut Büyüksu bir süre sonra gözden kayboldu. Çevre köylülerin haber vermesi üzerine giden jandarma ve köylülerin araması sonuç vermeyince Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından çocukların cenazeleri Yüksekova ilçesine getirildi. Karabalık eşliğinde Olcay ve Orçun kardeşlerin cenazeleri, ilçenin Akalın mezarlığına getirerek dualar eşliğinde gözyaşları arasında yan yana defnedildi.
Öte yandan, Mesut Büyüksu ise Sarıyıldız köyünde defnedildi.
Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi
Yüksekova, Esendere, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
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