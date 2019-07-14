Barajda boğulan kardeşler yan yana defnedildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlenmek için girdikleri Dilim Barajında hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlenmek için girdikleri Dilim Barajında hayatını kaybeden 2'si kardeş 3 çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere
yolu üzerinde bulunan Dilimli barajına serinlenmek için giren Olcay Ulalı, Orçun Ulalı kardeşleri ile kuzenleri Musut Büyüksu bir süre sonra gözden kayboldu. Çevre köylülerin haber vermesi üzerine giden jandarma ve köylülerin araması sonuç vermeyince Van
Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışmaları sonucunda 3 çocuğun cesedine ulaşıldı. Hakkari Devlet Hastanesi
'nde yapılan otopsinin ardından çocukların cenazeleri Yüksekova ilçesine getirildi. Karabalık eşliğinde Olcay ve Orçun kardeşlerin cenazeleri, ilçenin Akalın mezarlığına getirerek dualar eşliğinde gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Öte yandan, Mesut Büyüksu ise Sarıyıldız köyünde defnedildi.
(İHA)
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