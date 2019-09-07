Barajda erkek cesedi bulundu
28 dakika önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde, baraj suyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:31 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde, baraj suyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Gedikli Mahallesi'nde yaşayanlar, Kozan Barajı'nda erkek cesedi olduğunu görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürüldü. Baraj çevresinde inceleme yapan jandarma, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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