Son Dakika Haberleri: Barajda Hırsızlığa Suçüstü

Barajda Hırsızlığa Suçüstü

22 dakika önce

Malatya'da bulunan Boztepe Recai Kutan Barajında işletme binasında hırsızlık yapan 4 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Barajda Hırsızlığa Suçüstü, System.String[]
Malatya'da bulunan Boztepe Recai Kutan Barajında işletme binasında hırsızlık yapan 4 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı sahasında bulunan Boztepe Recai Kutan Sulama Barajı, Akyazı ve Boztepe mahalleleri çevresinde yabancı plakalı bir pikabın dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi. Boztepe Recai Kutan Barajı bölgesinde yapılan kontrolde, durdurulan araçta yapılan aramada hurda demir direk ve demir parçaları ele geçirilirken araçta bulunan A. Y., A.A., Y.E. ve N.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler ilk ifadelerinde baraj işletme binası çevresinde ve iç kısmında demir çubukları ile demir parçaları kırarak çaldıklarını itiraf ederken çalınan malzemelerin yaklaşık 3 bin 500 Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın muayenesinin olmaması sebebiyle trafik ekipleri tarafında cezai işlem uygulanarak Malatya Yedi Emin otoparkına teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnşaat sahasından hırsızlık

Öte yandan 7. Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan inşaat sahasında bakır kablo çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Malatya Erhaç Havaalanı yolu üzerinde şüphe üzerine durdukları bir kamyonda hurda ve bakır kablo rulosu buldu. Ruloya sarılı kabloların henüz kullanılmamış olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları kısa süreli araştırma ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığı inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalışan araç sürücünün yaklaşık 20 bin Türk Lirası değerindeki kabloları çaldığını belirledi.

Olay ile ilgili Akçadağ Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da bilgilendirildiği belirtilerek hırsızlık olayına karışan şoför M.K. ile kepçe operatörü H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Recai Kutan, Boztepe, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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