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Barajda kadın cesedi bulundu

24 dakika önce

Barajda kadın cesedi bulunduKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali barajında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Barajda kadın cesedi bulundu

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali barajında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Olay ilçeye bağlı Yeşilköy Karakavuz mahallesinde bulunan HES Barajında meydana geldi. Barajda çalışma yapan işçiler su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş sırtı dönük cesetle karşılaşınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alındı. İsmi henüz belirlenemeyen ve kadın olduğu tahmin edilen çürümeye yüz tutmuş cesedin 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Barajda kadın cesedi bulundu

Hidroelektrik Santrali, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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