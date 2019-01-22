Barajda Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor (2)
50 dakika önce
CESEDİ BULUNDUİpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu.
CESEDİ BULUNDU İpsala
ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
2019 Oscar Adayları Açıklandı!
3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti
Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var