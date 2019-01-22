Son Dakika Haberleri: Barajda Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor (2)

Barajda Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor (2)

50 dakika önce

CESEDİ BULUNDUİpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu.

Barajda Kaybolan Balıkçıyı Arama Çalışmaları Sürüyor (2), System.String[]
CESEDİ BULUNDU

İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

İpsala Devlet Hastanesi, İpsala, Güncel
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