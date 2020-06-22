Barajda kaybolan gencin cesedini Samsun itfaiyesi çıkardı - Son Dakika

Barajda kaybolan gencin cesedini Samsun itfaiyesi çıkardı

Samsun-Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkartıldı.

Samsun- Tokat sınırındaki Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzerken kaybolan gencin cesedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Samsun-Tokat sınırında bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş serinlemek için baraja girdi. 17 yaşındaki Hüseyin Balcı yüzerken boğulma tehlikesi geçirip, ardından suda kayboldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istenmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar barajda yaptıkları arama çalışması sonucu Hüseyin Balcı'nın cesedini suyun yaklaşık 30 metre derinliğinden bularak çıkardılar. Hüseyin Balcı'nın ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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