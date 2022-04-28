Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı

28.04.2022 13:47

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadıTOKAT Tokat'ta baraj gölünde su seviyesinin yükselmesi ile birlikte kuraklık görüntülerinden eser kalmadı.

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı

TOKAT Tokat'ta baraj gölünde su seviyesinin yükselmesi ile birlikte kuraklık görüntülerinden eser kalmadı.

Almus ilçesinde 56 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balık üretimi amacıyla kullanılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Yaklaşık 5 ay önce yaşanan endişe verici görüntüler yerini doğa harikası manzaraya bıraktı. Yağışların iyi gitmesi ve bir süre elektrik üretimine ara verilen baraj gölünde su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Türk bayrağının dikili olduğu kayalık sular altında kalmaya başladı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, baraj gölünde su seviyesini yükselmesinin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen sene özellikle yağışlılarımızın az olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi idi. 2021 yılının kışında kar yağışı, ilkbaharında yağmur yeterince alamadık. Ayrıca yaz döneminde elektrik üretiminde bazı problemlerimiz oldu. Santralimiz özelleştiği için daha fazla elektrik üretimi problemlerimiz oldu. MHP Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut, konuyu mecliste dile getirdi. Bu sene de yağışlarımız iyi olunca şu anda su seviyemiz çok iyi durumda. Aslında bu çok daha eski senelere üç yıl, beş yıl öncesine bakıldığında bu seviye bu aya göre yine düşük" dedi.

Barajda su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Yaklaşık 5 ay önceki üzücü manzaranın değişmeye başladığını belirten Başkan Özer "Geçen sene içler acısı bir durum vardı. Ama şu anda su geldikçe bizim de yüzümüz gülüyor. Balıkçılarında yüzü gülüyor. Geçen sene balıkçılar da çok kötü durumdaydı. Su seviyesi düştükçe sudaki oksijen düşüyor. Sudaki oksijen düştüğü için balıkçılar da istedikleri verimi elde edemiyorlardı. Ondan dolayı onlar da bayağı müzdaripti. Ama şu anda suyumuz yükseliyor, gölümüz yükseliyor. İstenilen derecede olmasa da şu anda çok iyi. Şu anda günlük barajımıza günlük beş milyon metre küp su giriş yapıyor" diye konuştu.

Başkan Özer, bayram tatilinde vatandaşların ilçeyi gezmeye davet ederek, "Almus, gezme görme olarak en güzel ilçelerinden birisi. Yeşille mavinin birleştiği yer burası. Geçen sene mavimiz gitmişti sadece yeşilliğimiz kalmıştı. Ama bu sene tekrar mavi yeşille buluştu. Bayramda da Harami Yaylası'nda, orman evlerinde, Dumanlı Yaylası, Çatak Yaylası dediğimiz yaylalarımıza misafirlerimizi bayramda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Bulut, gündeme getirmişti

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı söz alan MHP'li Bulut, Almus Barajında su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. MHP'li Bulut, konuyu güdeme taşınmasının ardından barajda kapakların kapatılması sonucu su seviyesinin yükselmeye başladığı bilgisine yer verilmişti. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir süre ara verilen elektrik üretimine tek tribünden devam edildiği, tarımsal sulama içinde baraj gölünden su bırakılmaya başlanılacağı öğrenildi.

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı
Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı
Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı
Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı

YORUMLAR
500
Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi Bahçecik Barajı'nda su tutma töreni gerçekleştirildi Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da barajlardaki doluluk yüzde 83'e ulaştı

Almus, Tokat, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement