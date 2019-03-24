Son Dakika Haberleri: Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı

Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı

57 dakika önce

Adıyaman Atatürk Barajında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı polis ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı, System.String[]
Adıyaman Atatürk Barajında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı polis ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, bot ile Atatürk Barajına balık tutmak için açılan Cuma U., Murat G., Osman E., Mustafa Y., ve Fikret A., baraj içerisinde bulunan Eşek Adası'nda hava kararana kadar balık tuttu. Akşam karanlığının çökmesi ile birlikte botlarına binerek yeniden Adıyaman merkeze dönmek isteyen 5 arkadaş fırtınadan dolayı baraj sularının dalgalanması ile ilerleyemeyeceklerini anlayarak yeniden Eşek Adası'na dönüş yaptı. Burada mahsur kalan 5 arkadaş, çaresizce bir süre adada beklemeye başladı. Havanın iyice soğuması ile birlikte 5 arkadaş durumu telefonla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, kendilerine ait tekne ile Eşek Adası'na gitti. Burada mahsur kalan Cuma U., Murat G., Osman E., Mustafa Y., ve Fikret A'yı kurtaran polis ekipleri, tekne ile 5 arkadaşı kıyıya çıkarttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Adıyaman, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 00:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]