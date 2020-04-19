Barajda olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Barajda olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı
6 saat önce
Barajda olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl İlçesindeki bir baraj gölünde balıkçıların olta ipine katılan pelikan kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Barajda olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesindeki bir baraj gölünde balıkçıların olta ipine katılan pelikan kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, olay Boğazköy Barajında meydana geldi. Yaz aylarının gelmesiyle sıcak alanlara göçen pelikan kuşlarından biri su içmek için Boğazköy Barajı'na indi. Bir süre barajda soluklanan hayvan balıkçıların gölete attığı misine diye tabir edilen olta ipine takılınca uçamadı. Pelikanın suda çırpındığını fark eden Hamzabey mahalle muhtarı Sadullah Arda, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, getirdikleri botla pelikanın yanına gitti. Kurtarılan pelikan tekrar doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 06:02 Kaynak: İHA
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