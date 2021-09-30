Üye Girişi
Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli - Son Dakika

Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli

30.09.2021 23:13

Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli Tokat'ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi alabalık çiftliklerini tehdit etmeye başladı.

Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli

TOKAT - Tokat'ta baraj gölünde su seviyesinin düşmesi alabalık çiftliklerini tehdit etmeye başladı.

Almus ilçesinde 55 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra manzarası ile ilçeye değer katan baraj gölünde endişe verici görüntüler yaşanıyor. Su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 400 metre çekilirken, derinlik yaklaşık 15 metre düştü. Türk bayrağının dikili olduğu kayalık ortaya çıktı. Su seviyesinde önceki yıllara göre aşırı düşüş yaşanması ise balıkçıları endişelendiriyor. 31 işletmede 300'e yakın kafeste somon ve alabalık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşıyor. Alabalık üretim tesisinde çalışan Hasan Alver, su seviyesinin aşırı düşmesi nedeni ile balıkların bulunduğu kafesleri daha derin noktalara çekmeye çalıştıklarını kaydetti. Suyun azalması ile birlikte oksijen seviyesinin de azaldığını ifade eden Alver, "Biran önce burada önlem alınmalı. Ağları yukarı kaldırdığımız için balıklar sıkışıyor, telef olanlar var. 1994 yılında su seviyesi düşmüş ama bu kadar düşmemiştir. Bu sene aşarı derecede düştü. Balıkçılık için her türlü risk. Şuanda ağlarımız yere değiyor. Tabanlarını kaldırıyoruz balıklarımız ölüyor. Ne olacak bilmiyoruz" dedi.

Balıkçı Ali Doğan ise barajda su derinliğinin yaklaşık 5 ay içerisinde yaklaşık olarak 15 metre düştüğünü belirterek, "Alabalıkların bulunduğu kafeslerin su seviyesinin düşmesi ile birlikte balıkların sıkışarak ölmeye başladı. Bu şekilde devam ederse barajda elektrik üretiliyor diye balıklarda ölecek" diye konuştu.

Baraj elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılıyor

Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor.

Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli
Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli
Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli
Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli

Almus, Tokat, Baraj, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli EPDK, 22:19 EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı
Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı 22:12 Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu 21:31 Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek 20:49 Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı         
23:05
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon         
22:36
F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim         
22:13
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir         
21:51
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız         
20:48
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 23:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Barajda su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement