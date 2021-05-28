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Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı - Son Dakika

Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı

28.05.2021 11:50

Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki sular çekince 30 yıl su altında kalan ortaya çıkan köy ile köprüler havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki suyun azalmasının ardından yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köy ortaya çıktı.

Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki sular çekince 30 yıl su altında kalan ortaya çıkan köy ile köprüler havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki suyun azalmasının ardından yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köy ortaya çıktı. Taş yapılar ve evler drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltılmış ve köydekiler bölgeyi terk etmişti.

Yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası 30 yıl önce baraj göleti içinde yer alan köyün kalıntıları 5 ay önce ortaya çıkmıştı. Yaz mevsimi nedeniyle suların daha da azaldığı barajd, ortaya çıkan gizemli manzara drone ile görüntülendi. Görüntülerde, ortaya çıkan taş ev kalıntıları, çeşme ve iki adet köprü de gün yüzüne çıktı. Boşalan baraj göletinin arazisinde ise çevre halkı tarafından çeşitli ürünler ekiliyor.

Bölge sakinlerinden Ejder Zencir, "Suyun altında kalan ve şuanda görünen yer eski köy. Suyun son bir yılı kaldı ve bölgeye bent yapılarak suyun üst tarafta kalması sağlanacak deniliyor" dedi.

Suların çekildiği alana mısır eken Erol Zencir ise, bölgenin havası daha farklı olacağını söyledi.

Tarlasını sulayan çiftçi Bayram Yurdusev ise, "Su kaynakları gittikçe kayboluyor. Barajlardan eski köyler ortaya çıkıyor ve suyumuz azalıyor" dedi.

Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı
Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı
Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı
Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı

Kahramanmaraş, Ceyhan, Baraj, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajda sular çekildi köy ortaya çıktı - Son Dakika


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