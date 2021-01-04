Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı - Son Dakika

Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

04.01.2021 10:35

- Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak Köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor Kahramanmaraş'ta Menzelet...

- Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak Köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak Köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı. 7 ay önce kaydedilen görüntüler ve bugün çekilen görüntüler kuraklığı gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajında suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerinde barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklığın daha belirlin olduğu kaydedildi.

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.

Köylüler eski yerleşim yerlerini gezerek hem geçmişi yad ediyor, hem de azalan su nedeniyle üzülüyor.

Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı - Son Dakika


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