Barajda teknesi bulunan kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barajda teknesi bulunan kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika

Barajda teknesi bulunan kayıp balıkçı aranıyor

6 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, önceki akşam tekneyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşerek kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan'ı (45) arama- kurtarma çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Barajda teknesi bulunan kayıp balıkçı aranıyor, System.String[]

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, önceki akşam tekneyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşerek kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan'ı (45) arama- kurtarma çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Önder Gülhan, 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki bir balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, şüphe üzerine jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gün boyu yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Gece ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile baraj gölü ve çevresinde, yeniden başladı.

Ailenin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın kardeşi Özgür Gülhan, ağabeyinin ölü veya diri bulunmasını istedi. Gülhan, "Yüreğimiz yanıyor. Arama, kurtarma çalışması için herkesi destek olmaya bekliyoruz" dedi.

Gülhan'ın amcası Mehmet Gülhan da, "Yeğenimin, göle düştüğü sanılıyor. Ayakkabısının teki dün göl kenarında, kıyıya vurmuş olarak bulundu. Teknesini ise mazotu bitmiş olarak balıkçılar tarafından bulundu. Ancak, şu ana kadar ne ölü, ne de diri kendisine ulaşılamadı. Endişeli bekleyişimiz sürüyor" diye konuştu.

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman da Gülhan'ın kendi halinde, sakin bir kişi olduğunu belirtip, "Kimseye zararı olmayan, ekmeğini balıkçılık ve çiftçilik yaparak çıkaran bir kardeşimizdi. Arama kurtarma çalışmaları baraj gölü ve çevresinde sürüyor. Herkesi arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Bozdoğan, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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