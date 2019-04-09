Barajda Yaralanan İşçi, Hastaneye Askeri Helikopterle Ulaştırıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren baraj inşaatında yaralanan işçi, hastaneye askeri helikopterle götürüldü.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren baraj inşaatında yaralanan işçi, hastaneye askeri helikopterle götürüldü.



Şirvan ilçesindeki baraj inşaatında çalışan ve adı açıklanmayan işçi, geçirdiği iş kazasında yaralandı. İşçi, baraj bölgesine sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterle alınarak, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



- Siirt

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı

Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak

Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi