Son Dakika Haberleri: Barajda Yaralanan İşçi, Hastaneye Askeri Helikopterle Ulaştırıldı

Barajda Yaralanan İşçi, Hastaneye Askeri Helikopterle Ulaştırıldı

47 dakika önce

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren baraj inşaatında yaralanan işçi, hastaneye askeri helikopterle götürüldü.

Barajda Yaralanan İşçi, Hastaneye Askeri Helikopterle Ulaştırıldı, System.String[]
SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren baraj inşaatında yaralanan işçi, hastaneye askeri helikopterle götürüldü.

Şirvan ilçesindeki baraj inşaatında çalışan ve adı açıklanmayan işçi, geçirdiği iş kazasında yaralandı. İşçi, baraj bölgesine sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterle alınarak, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:40 Kaynak: DHA

Siirt, Şirvan, İşçi, Güncel
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