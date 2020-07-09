Barajda yükselen suda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Barajda yükselen suda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular yükseldi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular yükseldi. Bu sırada Yenişehir ilçesine bağlı olan Hantepe köyünde suda mahsur kalan vatandaşlar, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eğil'de baraj kapakları açılınca Hantepe köyünde su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açıldığından habersiz bölgede piknik yapan vatandaşlar, suda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, can kaybı yaşanmadan vatandaşları mahsur kaldıkları sudan güvenli bir şekilde tahliye ederek kurtardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Hantepe, Eğil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barajda yükselen suda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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