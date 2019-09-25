Son Dakika Haberleri: Barajdaki "yüzen barakalardan" uyuşturucu çıktı
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Barajdaki "yüzen barakalardan" uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir barajda suyun üzerine yapılan 3 ahşap barakada uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Barajdaki

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir barajda suyun üzerine yapılan 3 ahşap barakada uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karıncalı Mahallesi'ndeki Çınarcık Barajı'nda suyun üzerinde yüzen ahşap yapılar tespit etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bölgeye giden ekipler, F.K, İ.H. ve E.S'ye ait barakalarda arama yaptı.

Aramalarda, 307 gram kubar esrar ve ruhsatsız iki av tüfeği bulundu. Bu kişilere ait motorlu 3 kayık ve 83 balık avı malzemesi de tespit edilerek, barajdan avlandığı belirlenen 56 yayın balığı suya bırakıldı.

F.K, İ.H. ve E.S. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, Su Ürünleri Kanunu ile 2521 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem yapıldı.

İzinsiz olarak variller üzerine inşa edilen yapıların kaldırılacağı öğrenildi.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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