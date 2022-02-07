Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı. Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

BALIKÇIYA GÖTÜRÜLDÜ

Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk'un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.