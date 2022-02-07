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Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar - Son Dakika

Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar

07.02.2022 10:32

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde balığa çıkan iki arkadaş Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk, önce süzgeci sebebiyle korkuya kapıldıkları balığı daha sonra oltayla çekti. Dev bir turnanın geldiğini gören arkadaşlar, büyük sevinç yaşadılar.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı. Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

BALIKÇIYA GÖTÜRÜLDÜ

Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk'un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Süzgecini görünce korkuya kapıldılar! Barajdan çıkan balık yüzünden oltaları atıp sevinmeye başladılar
Süzgecini görünce korkuya kapıldılar! Barajdan çıkan balık yüzünden oltaları atıp sevinmeye başladılar
Süzgecini görünce korkuya kapıldılar! Barajdan çıkan balık yüzünden oltaları atıp sevinmeye başladılar
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Mustafa Kemal Atatürk, Zekeriya Aydın, Adıyaman, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar - Son Dakika
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