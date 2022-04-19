Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi - Son Dakika
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Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi

19.04.2022 13:07
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savaklarının açılması sonucu yaşanan taşkında teknesi hasar gören balıkçı Fahri Demir, belediyenin olay öncesi su geleceği konusunda anonsla uyarıda bulunduğunu söyledi.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savaklarının açılması sonucu yaşanan taşkında teknesi hasar gören balıkçı Fahri Demir, belediyenin olay öncesi su geleceği konusunda anonsla uyarıda bulunduğunu söyledi. Demir, "Su aniden geldi. Bir, iki saat kadar suda mücadele verdik tekneleri kurtardık. Kayıp olan tekne yok, hasar alan tekneler var" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savakları dün açıldı. Dere yatağına akan su, taşkına neden oldu, bazı tarım arazileri su altında kaldı. 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barınağında bazı tekneler yan yattı, bazıları da hasar gördü.

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş, tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır" denildi.Bölgede AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte incelemede bulunan Vali Osman Bilgin, hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanacağını ve zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile AFAD ekipleri de olası bir taşkın ihtimaline karşın bölgede incelemelerde bulundu.Taşkının andından barajlardaki su akışının bugün de yoğun olarak sürdüğü görüldü. Kazandere Barajı'ndaki doluluk bugün yüzde 100, Pabuçdere Barajı'nda ise yüzde 96,16 olarak ölçüldü.'UYARI YAPILDI, SU ANİDEN GELDİ'

Kıyıköy beldesinde balıkçılar bugün olası yeni bir taşkına karşı önlem alarak, teknelerini iplerle bağladı. Balıkçı Fahri Demir, belediyenin su geleceğine dair anonsla uyarı yaptığını belirterek, "Belediye anons etmişti zaten, tedbirinizi alın diye su salınacak diye. Suyun bir anda gelmesinde millet yetiştiremedi. Su yolu aşmaya başlayınca bazı teknelere bu hale geldi. Gelen yetkililer zararların karşılanacağını söylediler. Suyun bir anda gelmesi de barajların bir anda su salması bazen böyle zararlar veriyor bize. Kazandere Barajı'ndan salındı su. Burada zaten baraj kapısı yok. Yan taraftan dolan su kendi kendini tahliye ediyor. Biraz fazla gelince bunlar yaşandı" diye konuştu.


Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi
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Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI Son dakika haberi! İSKİ'DEN KAZANDERE VE PABUÇDERE AÇIKLAMASI Kırklareli'nde barajın taştığı bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı Kırklareli'nde barajın taştığı bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı

Kırklareli, İstanbul, Vize, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi - Son Dakika
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